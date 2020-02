I dispostivi di Amazon tornano in offerta: Fire Stick a 24,99 euro

Di Blogo mercoledì 5 febbraio 2020

Giornata di sconti per per i dispositivi di Amazon, quei piccoli e potenti gadget che sono riusciti ad imporsi nelle nostre abitazioni e diventare parte integranti delle nostre routine quotidiane.

Per poche ore potete portarvi a casa, ad esempio, il piccolo e versatile Fire TV Stick al prezzo di 24,99 euro con un risparmio di 15 euro. Il dispositivo che potete collegare al vostro televisore con ingresso HDMI per godere subito dei principali servizio di streaming come Netflix, Prime Video e YouTube.

Spendendo un po' di più, e sempre godendo di uno sconto di 15 euro, potete acquistare il Fire TV Stick 4K, capace di gestire anche i flussi di streaming in Ultra HD:

Goditi i tuoi contenuti preferiti da Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Infinity, RaiPlay e molti altri servizi. Guarda in streaming notiziari, eventi sportivi e programmi imperdibili in diretta, oltre a film e serie TV nei formati 4K Ultra HD, HDR10, HDR10+ e Dolby Vision. Usa i browser Firefox e Silk per navigare tra milioni di siti web, come Facebook e Reddit.

Le offerte, però, per i dispositivi della serie Echo, dal piccolo Echo Dot proposto col 42% di sconto a 34,99 euro al più potente e stiloso Echo Plus, che per le prossime ore sarà in vendita a 119,99 euro con un risparmio di 30 euro.

Ecco tutti i prodotti in sconto: