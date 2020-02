Samsung svela i nuovi auricolari wireless Galaxy Buds+

Di Blogo martedì 4 febbraio 2020

Samsung lancia l'applicazione ufficiale dei nuovi Galaxy Buds+ con una settimana di anticipo rispetto all'annuncio del nuovo dispositivo.

Manca ancora qualche giorno all'evento Unpacked 2020 in cui Samsung svelerà i nuovi Galaxy Z Flip e Galaxy S20 e una serie di accessori legati al mondo mobile. Tra questi ci potrebbero essere anche dei nuovi auricolari wireless che rispondono al nome di Samsung Galaxy Buds+.

È stata la stessa Samsung a svelare in anteprima il nuovo prodotto rilasciando l'applicazione ufficiale delle Samsung Galaxy Buds+ per iOS. L'app si chiama proprio Samsung Galaxy Buds+ ed è ancora disponibile per il download. La descrizione precisa che l'app permetterà di collegare gli auricolari ad un dispositivo mobile e per gli aggiornamenti software, ma rivela anche che non sarà compatibile con i Galaxy Buds, gli auricolari wireless lanciati lo scorso anno in concomitanza con l'uscita del Samsung Galaxy S10.

L'estetica dei nuovi auricolari è simile a quella dei Galaxy Buds, la differenza sarà molto probabilmente nelle specifiche tecniche al momento ancora oscure. Allo stesso modo non siamo in grado di prevedere quale sarà il prezzo di vendita dei Galaxy Buds+, ma è probabile che l'azienda si allineerà con quelli del modello precedente, oggi in vendita a partire da 119,10 euro per il modello bianco e fino a 146,36 euro per il modello giallo.