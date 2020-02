Samsung Gear S2 riceve un nuovo aggiornamento software

Di AdminInnoteam martedì 4 febbraio 2020

A cinque anni dalla sua uscita, lo smartwatch Samsung Gear S2 riceve un nuovo aggiornamento che cambia l'interfaccia e migliora la gestione della batteria.

Sono passati cinque anni dal lancio sul mercato dello smartwatch Samsung Gear S2 e ad oggi quel prodotto è ancora molto utilizzato e tutt'ora in vendita anche su Amazon, al punto da spingere Samsung a premiare i fedeli possessori con un aggiornamento software.

Un aggiornamento leggero - appena 6.79MB - che assicura una migliore gestione della batteria e, stando agli utenti che hanno già ricevuto l'aggiornamento, una nuova interfaccia che richiama quella introdotta da Samsung per il Galaxy Watch Active 2.

L'aggiornamento è in fase di rollout. Se siete ancora in possesso di un Samsung Gear S2 non dovrete far altro che attendervi e gustarvi le piccole novità.