I MediaPad di Huawei in offerta su Amazon

Di Blogo martedì 4 febbraio 2020

Scendono ancora di prezzo su Amazon i MediaPad di Huawei. Ecco i nuovi prezzi e le caratteristiche dei tablet in offerta.

Il mese di gennaio si è chiuso con centinaia di sconti proposti da Amazon e anche febbraio non scherza. Se siete a caccia di un nuovo tablet per un utilizzo quotidiano vi suggeriamo di valutare i due Mediapad di Huawei che sono scesi ulteriormente di prezzo rispetto al mese scorso.

Partiamo dal più potente, il Mediapad M5 Lite 10, proposto in offerta da Amazon a 233,78 euro con uno sconto di 116 euro sul prezzo di listino. Dotato di display da 10.1” e risoluzione 1920x1200, il MediaPad M5 Lite 10 vanta anche la tecnologia ClariVu che assicura luminosità eccellente ed alta qualità della immagini.

La ricarica veloce in meno di 3 ore e la potente batteria da 7500mAh promettono un utilizzo davvero prolungato: fino a 55 ore di utilizzo per ascoltare musica, 13 ore di visualizzazione di video e ben 8 ore di gioco continuative. Davvero non male per un dispositivo che non arriva neanche a pesare 500 grammi.

All'ottima qualità video si unisce un audio di tutto rispetto: quattro altoparlanti stereo creati con Harman/Kardon e potenziati dalla tecnologia Huawei Histen che offre un sound profondo e stratificato per un’esperienza surround 3D penetrante.

Se, invece, siete alla ricerca di un dispositivo più economico, la nostra proposta è il Mediapad T5 di Huawei, in vendita a 169,92 euro con uno sconto del 26%:

Qui troviamo un display 10,1" e una risoluzione massima di 1920 x 1200 pixel e 224 PPI, Due altoparlanti stereo potenziati dalla tecnologia Huawei Histen e un processore octa-core con una frequenza massima di 2,36GHz.

Pensato anche per i bambini, il dispositivo arriva con il Kids Corner già installato: una serie di contenuti innovativi per bambini e una modalità di protezione per gli occhi avanzata per proteggere la loro salute e correggere la loro postura.

Completano le caratteristiche una fotocamera posteriore da 5 MP e una fotocamera frontale da 2MP, una potente batteria da 5100 mAh e connettività Wi-Fi 802.11a.