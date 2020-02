Amazon rimette in offerta l'Echo Show 5

Di Blogo lunedì 3 febbraio 2020

Amazon ripropone lo sconto sul dispositivo Echo Show 5 con schermo da 5,5" per riprodurre film ed effettuare videochiamate con altri dispositivi Echo compatibili.

Amazon ha dimostrato di fare sul serio con la linea Echo, presentando puntualmente nuovi dispositivi con l'integrazione dell'assistente vocale Alexa e aggiornando i modelli già esistenti, senza dimenticare di proporre costantemente offerte che abbattono i costi per gli utenti interessati a portare Alexa nella propria abitazione.

L'ultima riduzione temporanea di prezzo riguarda l'Echo Show 5, il dispositivo con schermo da 5,5" che integra tutte le funzioni principali della linea Echo con l'aggiunta della possibilità di guardare film, serie TV ed effettuare videochiamate con tutti i conoscenti dotati di un dispositivo Echo compatibile.

L'Amazon Echo Show 5 è in sconto per le prossime ore a 69,99 euro con spedizione veloce gratuita. Oltre alla possibilità di utilizzare lo schermo per guardare video e notiziari, il dispositivo può essere usato anche come cornice digitale: la schermata principale può essere personalizzata con una foto oppure scegliendo uno dei quadranti disponibili.

E non solo. Strizzando l'occhio ai più attenti alla propria privacy, Amazon ha introdotto un pulsante fisico che permette di disabilitare temporaneamente la telecamere e i microfoni integrati nell'Echo Show 5, allo stesso modo di quanto già fatto per il più costoso ed efficiente Echo Show, attualmente in vendita a partire da 229,99 euro con una lampadina Hue di Philips inclusa.