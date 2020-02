Le offerte di Amazon sui mouse wireless di Logitech

Di Blogo domenica 2 febbraio 2020

Ecco una selezione di mouse senza fili di Logitech in offerta su Amazon quasi a metà prezzo.

Continuiamo a segnalarvi che le offerte che di giorno in giorno potete trovare su Amazon e oggi vogliamo proporvi una selezione di mouse per computer di Logitech, prodotti che i cacciatori di offerte non si sono lasciati sicuramente sfuggire.

La scelta del mouse può essere molto personale, ma se non si hanno esigenze particolari il prezzo potrebbe risultare il fattore fondamentale per procedere all'acquisto ed ecco perchè ve ne proponiamo uno davvero economico: il mouse wireless M220 di Logitech, proposto quasi a metà prezzo ad appena 13,99 euro.

Rispetto ad altri mouse economici, il Logitech M220 può vantare un design che punta a ridurre sensibilmente il rumore dei click (-90% rispetto ai mouse tradizionali) e fino a 18 mesi di autonomia grazie alla modalità standby automatica che evita inutili sprechi di energia quando il dispositivo non è in uso.

La sua forma ergonomica lo rendono un mouse perfetto anche per i mancini e le sue dimensioni ridotte ne facilitano il trasporto insieme al proprio computer.

Salendo di livello, ma mantenendo comunque uno sconto del 45%, troviamo il G502 HERO, perfetto per i gamer grazie al sensore HERO di ultima generazione che offre un tracking di precisione fino a 16.000 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione.

Proposto ad un prezzo di 50,99 euro per le prossime ore, il G502 HERO di Logitech vanta un sistema di regolazione del peso offrendo fino a cinque pesi da 3,6 grammi l'uno per una configurazione personalizzata di peso e bilanciamento.

Se, invece, siete alla ricerca di un mouse ancora più semplice ed economico, vi suggeriamo l'entry level M185 di Logitech, in offerta su Amazon a 10,99 euro: piccolo e compatto, wireless e con un design pensato per un utilizzo con mano destra o sinistra.