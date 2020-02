Le offerte di febbraio 2020 sulle stampanti multifunzione HP

Di Blogo domenica 2 febbraio 2020

Grandi offerte per le stampanti multifunzione di HP su Amazon. Ecco quale scegliere e come approfittare subito degli sconti a tempo.

Se state valutando l'acquisto di una nuova stampante, Amazon in questi giorni ha ridotto notevolmente i prezzi su una serie di stampanti di Hewlett-Packard che coniugano alla perfezione il rapporto qualità/prezze e puntano a soddisfare le esigenze di tutti i consumatori, da chi cerca un prodotto da utilizzare occasionalmente a chi, invece, fa un uso più intensivo della stampante domestica.

Tra i prodotti più economici c'è la stampante multifunzione HP Deskjet 2630, che viene proposta per le prossime ore al prezzo di 45,99 euro, con uno sconto del 23%. Si tratta di una stampante a getto d'inchiostro (20 pagine al minuto in bianco e nero, 5 al minuto per la stampa a colori), ma anche di uno scanner con risoluzione massima di 4800x1200 dpi e di una fotocopiatrice.

Grazie all'applicazione desktop e mobile HP Smart - e questo vale per tutte le stampante di cui vi stiamo parlando - potrete controllare il dispositivo a distanza.

Poco più costosa è la HP OfficeJet 3833, che offre anche la funzione di FAX. Sul fronte della stampa può vantare 20 pagine al minuto in bianco e nero e 6 pagina a colori al minuto. Lo scanner ha una risoluzione massima di 4800x1200 dpi: grazie all'alimentatore automatico, posizionato sopra la stampante, che supporta dal formato 10 x 15 al A4, puoi scannerizzare, fotocopiare o inviare fax fino a 35 fogli insieme".

La stampante multifunzione HP OfficeJet 3833 è in offerta su Amazon a 62,49 euro per le prossime ore.

Più economica e compatta, ma altrettanto valida per un utilizzo medio in casa è la stampante multifunzione HP 3750 Deskjet, proposta da Amazon a 43,99 euro con uno sconto del 37%: anche in questo caso si tratta di una stampante wireless 3 in 1 che permette non soltanto di stampare, ma anche di scansionare foto e documenti e fotocopiare: basterà posizionare il foglio alla base dello Scan Roll e avviare la funzione di scansione o fotocopia per avere una copia digitale dei tuoi documenti.

Salendo un po' di prezzo troviamo la HP OfficeJet 6950, in offerta a 89,79 euro (-30%): oltre alle tre classiche funzioni, questo modello permette anche di inviare Fax con una dimensione massima del formato A4, lo standard in Italia per i documenti.

HP OfficeJet 6950 ha una velocità di stampa di 16 ppm in b/n e fino a 9 ppm a colori a singola facciata, di 8 ppm in b/n e fino a 5 ppm a colori in fronte e retro automatico su doppia facciata; con una risoluzione massima di 4.800 x 1.200 dpi.

Le offerte includono la spedizione veloce gratuita per tutti gli utenti di Amazon Prime e sono da considerarsi a tempo.