SmartPro Easy, il robot aspirapolvere di Philips al 50% su Amazon

Di Blogo venerdì 31 gennaio 2020

SmartPro Easy, il robot aspirapolvere di Philips con design ultrasottile e 4 modalità di pulizia è in offerta su Amazon al 50%.

Cura della casa e tecnologia vanno sempre di più pari passo e i robot aspirapolvere popolando le abitazioni dei cittadini anche in Italia. Utilissimi e spesso anche molto economici, i robot aspirapolvere fanno risparmiare tempo e fatica. E, diciamocelo pure, è anche divertente vedere un robot girare per casa mentre ci rilassiamo davanti ad un bel libro.

La scelta di un robot aspirapolvere può essere complessa, ma spesso sono le offerte che vengono proposte di volta in volta a spingerci verso un prodotto piuttosto che un altro. Philips ha deciso di aiutarvi in questa scelta tagliando del 50% il prezzo del robot aspirapolvere SmartPro Easy, che per le prossime ore sarà in offerta a tempo limitato al prezzo di 159,59 euro (-52%).

Il robot aspirapolvere SmartPro Easy di Philips ha un design ultrasottile che gli permette di passare anche sotto ai mobili più bassi. È dotato di un sistema di pulizia in 2 fasi per catturare polvere e sporco:

Le spazzole laterali e il sistema di aspirazione rimuovono la sporcizia e la polvere dai pavimenti. Il filtro di scarico intrappola la polvere e le particelle sottili. Cattura sporcizia e polvere.

Il dispositivo vanta 4 diverse modalità di pulizia per adattarsi al meglio alle varie stanze di casa: "A seconda del tipo di stanza, il robot aspirapolvere potrà seguire una o più modalità di pulizia: pulizia a zig-zag, a spirale, a "rimbalzo" o lungo le pareti".

La batteria al litio assicura fino a 105 minuti di utilizzo a fronte di una ricarica di 4 ore. La confezione include anche un piccolo telecomando che permette di controllare il robot aspirapolvere a distanza.

L'offerta su Amazon è da considerarsi a tempo e inclusiva delle spese di spedizione in tempo rapidi.