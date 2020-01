Amazon tocca quota 150 milioni di utenti Prime

Di Blogo venerdì 31 gennaio 2020

Storico record per Amazon: il colosso dell'e-commerce ha raggiunto i 150 milioni di utenti Prime in tutto il Mondo.

Tempo di festeggiamenti in casa Amazon. A pochi giorni dall'annuncio dei primi 55 milioni di utenti di Amazon Music - potete ancora approfittare dei 70 giorni di prima gratuita grazie a Sanremo 2020 - il colosso dell'e-commerce ha raggiunto un altro traguardo storico: 150 milioni di utenti Prime in tutto il Mondo.

Gran parte del merito sembra essere legato alle spedizioni veloci e gratuite in grado di stracciare la concorrenza a mani basse. Nessun altro servizio di e-commerce è ancora in grado di far arrivare la merce a casa degli utenti in tempi super rapidi - 2 ore in alcune città, anche in Italia - e il giorno dopo in buona parte dei Paesi occidentali.

Questa rapidità ha convinto e sta convincendo sempre più utenti ad abbonarsi al servizio Prime di Amazon e gli eventi annuali dedicati agli sconti, dal Prime Day al Black Friday, sono un ulteriore incentivo alla sottoscrizione annuale, che in Italia viene proposta a 36 euro con spedizioni gratuite illimitate e servizi accessori come Prime Video e Amazon Music.