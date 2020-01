Baby Yoda, boom di pre-ordini per l'action figure a grandezza naturale

Di Blogo venerdì 31 gennaio 2020

La Baby Yoda mania è ufficialmente esplosa. Ecco le migliori action figure da non perdere in arrivo nel corso del 2020.

La Baby Yoda mania è ufficialmente esplosa in tutto il Mondo, anche se per il momento soltanto in modalità pre-ordini. Il co-protagonista assoluto di The Mandalorian, la nuova serie di Disney+, ha conquistato il cuore di tutti gli spettatori, ma Disney ha tardato a commercializzare le action figures e i prodotti collegati a Baby Yoda per evitare gli spoiler prima dell'esordio di The Mandalorian.

All'inizio del nuovo anno, però, i primi prodotti sono stati svelati e i pre-ordini sono partiti in vista di una commercializzazione per la seconda metà del 2020. E tra i tanti gadget legati a Baby Yoda in arrivo nei prossimi mesi ce n'è uno che sta facendo record di prenotazioni: è l'action figure a grande naturale di The Child, questo il nome ufficiale di quello che ormai è conosciuto come Baby Yoda, targata Sideshow Collectibles, leader nel settore delle action figure.

Si tratta di un prodotto di altissimo livello e il prezzo non è poi così accessibile: 350 dollari con spedizione non prima di agosto-ottobre 2020. L'action figure di Sideshow Collectibles rappresenta il non plus ultra, ma chi non è disposto a spendere una cifra così alta per portarsi a casa un Baby Yoda ha comunque l'imbarazzo della scelta.

The Black Series propone l'action figure di The Child alta 20 centimetri al prezzo di 20,30 euro con spedizione a partire dal 20 luglio 2020, mentre una validissima alternativa è quella proposta da Funko: un delizioso Baby Yoda alto 10 centimetri al prezzo di 21,27 euro che sarà disponibile a partire dal 2 maggio.

Il 25 giugno, invece, sarà proprio Disney a commercializzare un'action figure di Baby Yoda da 28 centimetri ad un prezzo davvero accessibile: 39,99 euro. E i pre-ordini sono già disponibili anche su Amazon.