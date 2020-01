Amazon introduce in Italia il pagamento a rate senza spese extra

Di Blogo giovedì 23 gennaio 2020

Da oggi è possibile acquistare su Amazon con pagamento a rate senza alcun costo aggiuntivo. Ecco come funziona la novità.

In tantissimi la stavano aspettando e in sordina è stata introdotta, anche se al momento si tratterebbe di un rollout graduale. Stiamo parlando della possibilità di effettuare pagamenti a rate su Amazon, senza alcuna spesa extra.

La novità è stata notata oggi con lo smartphone Realme X2, che può essere acquistato in un'unica soluzione a 329,90 euro oppure, come potete vedere nello screenshot qui sotto, in 5 rate mensili da 65,98 euro per un totale proprio di 329,90 euro.

Le FAQ di Amazon precisano che l'opzione a rate prevede l'addebito degli eventuali costi di spedizione e le opzioni regali con la prima rata, ma nel caso in cui si tratti di un acquisto con spedizione gratuita, come nel caso del RealMe X2, il pagamento sarà suddiviso in rate con lo stesso importo.

L’importo residuo verrà addebitato automaticamente sul metodo di pagamento prescelto in rate mensili uguali, ogni 30 giorni dalla data di spedizione. Il numero di rate mensili applicabili è indicato nel momento in cui selezioni l’opzione di pagamento a rate mensili. Selezionando tale opzione, ci autorizzi ad addebitare sul metodo di pagamento registrato nel tuo Account Amazon le rate mensili relative all’acquisto dell’articolo.

Lo smartphone Realme X2 Pro, al pari del fratello minore, può essere acquistato in 5 rate mensili da 99,80 euro, per un totale di 499,00, lo stesso prezzo di chi effettua l'acquisto in un'unica soluzione.

La modalità di pagamento a rate sarà estesa pian piano a tutte le categorie principali di Amazon, quindi se non trovate ancora l'opzione sul prodotto che volete acquistare non dovrete far altro che incrociare le dite ed attendere.

Tra i prodotti che potete già acquistare a rate su Amazon ci sono le smart tv di casa Philips, in offerta da qualche giorno: quella da 55 pollici è disponibile in 5 rate da 109,80 euro al mese, mentre la versione da 43" può essere acquistata in 5 rate da 73,80 euro al mese.