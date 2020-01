Amazon Music supera i 55 milioni di utenti

Amazon festeggia i primi 55 milioni di utenti su Amazon Music, il servizio di streaming musicale che fa concorrenza a Spotify e Apple Music.

I servizi di streaming musicale riusciti ad imporsi sul mercato nel lungo periodo di contano sulle dita di un mano, da Spotify ad Apple Music, passando per Amazon Music e ognuno di questi viene scelto dagli utenti per una serie di caratteristiche ben precise, dal prezzo alla vastità del catalogo.

Spotify ha annunciato di recente di aver raggiunto i 113 milioni di utenti paganti, quelli cioè che non usano la versione gratuita con annunci pubblicitari e l'impossibilità di godere della modalità offline. Apple, il più recente dei tre, l'ultima volta che ha annunciato dati del genere aveva già raggiunto un bacino di 60 milioni di utenti, tutti paganti dal momento che Apple Music non offre una versione gratuita al di là del periodo iniziale di prova.

Amazon non ha mai snocciolato troppi numeri relativamente agli utenti di Amazon Music, ma in queste ultime ore ha confermato di aver toccato quota 55 milioni, senza però entrare nel dettaglio e illustrare come sono divisi quegli utenti tra i sottoscrittori nel piano dedicato - non disponibile in Italia - e quelli che invece beneficiano del servizio in quanto iscritti ad Amazon Prime, come accade in Italia.

Si tratta però di un ottimo traguardo per Amazon, che può vantare la profonda integrazione di Amazon Music con tutti con gli altoparlanti intelligenti della serie Echo, tra i più economici e venduti tra i vari altoparlanti intelligenti disponibili sul mercato.