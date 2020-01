Western Digital, gli hard disk esterni in offerta su Amazon

Di Blogo mercoledì 22 gennaio 2020

Gli hard disk esterni di Western Digital da 1TB e 2TB sono in offerta su Amazon. Ecco come approfittare dello sconto fino al 45%.

Le offerte su Amazon non mancano mai e gli appassionati di tecnologia lo sanno benissimo. Oggi vogliamo proporvi gli sconti di Amazon sugli hard disk esterni, versatili e fondamentali per chi si trova a gestire poco spazio sul proprio dispositivo o chi, più semplicemente, vuol mettere al riparo i propri dati da eventuali cancellazioni.

Western Digital è una delle aziende leader del settore e i suoi hard disk portatili, al di là dello stile elegante e ormai iconico, sono sinonimo di affidabilità come pochi altri. Oggi l'hard disk esterno da 1TB e con collegamento USB 3.0 viene proposto in offerta a 48,30 euro con quasi 30 euro di sconto.

L'offerta è estesa anche alla versione da 2TB, che per le prossime ore sarà disponibile a 68,48 euro con uno sconto del 42%.

Se per qualche motivo i prodotti di Western Digital non fanno al caso vostro, non disperate. Le alternative, rigorosamente in offerta, non mancano. Ecco l'hard disk esterno di Maxtor da 1TB in sconto a 46,96 euro (-15%).