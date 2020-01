Garmin lancia il nuovo smartwatch con standard militari. Ecco il Tactix Delta

Di Blogo martedì 21 gennaio 2020

Garmin non abbandona il mercato degli smartwatch con standard militari e lancia il nuovo Tactix Delta con modalità Stealth e Kill Switch.

Garmin si è lanciata da tempo nel mercato degli smartwatch e nel corso degli ultimi anni è riuscita almeno in parte ad emergere tra la vastissima concorrenza per scelte che altri non hanno pensato di fare. Oltre ai dispositivi più classici ed economici, come il versatile Vivosmart 4, ora scontato di ben 49 euro su Amazon, o il Garmin Forerunner, l'azienda ha pensato fin da subito anche a chi è alla ricerca di un dispositivo ancora più attento alla sicurezza digitale e non solo, come la serie Tactix.

Dimostrando di non voler abbandonare quella fetta di mercato pensata a chi è alla ricerca di standard militari, Garmin ha annunciato il Tactix Delta, dotato di display da 1,4" e una serie di funzionalità molto particolari: la modalità stealth, che disabilita totalmente l'archiviazione sul dispositivo e la condivisione delle informazioni personali, e una sorta di comando che in un solo tap cancella immediatamente la memoria del dispositivo.

Nel nuovo Tactix Delta di Garmin vanno a confluire anche funzionalità già disponibili in altri smartwatch dell'azienda, come quella pensata per guidare gli skydivers verso il loro obiettivo a terra o la possibilità di visualizzare due diversi set di coordinate sul display. Non mancano spazio di archiviazione sufficiente per ben 2mila brani musicali e una durata della batteria fino a 21 giorni con una sola ricarica, che può essere estesa fino ad 80 giorni in modalità risparmio energetico.

Il Tactix Delta è già acquistabile dal sito ufficiale di Garmin, mentre arriverà sullo store ufficiale su Amazon nei prossimi giorni con un prezzo consigliato di 899,99 euro. Lato positivo: almeno su Amazon il modello precedente della serie Tactix scende di prezzo.Il Tactix Charlie è in vendita a partire da 698 euro.