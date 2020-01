Lego lancia la Stazione Spaziale Internazionale. Ecco il set da 864 pezzi

Di Blogo martedì 21 gennaio 2020

Lego annuncia il set dedicato alla Stazione Internazionale Spaziale. Ecco le prime informazioni e quando sarà possibile acquistarlo.

Fan dei Lego, siete avvisati! È in arrivo la versione Lego della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), scelta dai fan lo scorso anno nel decimo anniversario del programma IDEAS, dove gli utenti possono proporre idee da mettere al voto della comunità e suggerire a Lego quali prodotti realizzare e quali no.

Con oltre 10mila voti, la comunità si è espressa e dal 1° febbraio prossimo la Stazione Spaziale Internazionale diventerà realtà in versione Lego. Saranno ben 864 i pezzi da montare, seguendo pedissequamente le istruzioni contenute nella confezione, per costruire una piccola copia della ISS con tanto di Canadarm2 snodabile e 2 giunti rotanti per gli 8 “pannelli solari” regolabili.

La descrizione ufficiale pubblicata da Lego recita:

Questo fantastico modello spaziale LEGO viene fornito con un espositore, una mini navicella spaziale NASA costruibile e 3 mini-veicoli spaziali da carico, oltre a 2 microfigure di astronauti per creare un incredibile oggetto da esposizione, idoneo per ogni stanza. Sono incluse istruzioni illustrate, più un libretto di 148 pagine con affascinanti curiosità e informazioni sulla Stazione spaziale internazionale e il fan LEGO che ha creato questo modello spaziale e il suo designer LEGO.

La Stazione Spaziale Internazionale di Lego sarà disponibile a partire dal 1° febbraio a 69,99 euro.

