Motorola One Zoom, in offerta lo smartphone con quattro fotocamere

Di Blogo sabato 18 gennaio 2020

In offerta su Amazon il Motorola One Zoom, il primo dispositivo quad camera dell'azienda. Ecco prezzi e caratteristiche.

Lo smartphone quad camera di Motorola, il One Zoom, è in offerta su Amazon per le prossime ore. Al prezzo di 379,90 potete approfittare di uno degli ultimi dispositivi di Motorola, il primo con sistema di quattro fotocamere.

Foto e video sono senza dubbio il cavallo di battaglia di questo dispositivo. Con un sensore da 48 MP e la tecnologia Quad Pixel, il Motorola One Zoom promette una sensibilità alla luce 4 volte migliore, foto più luminose anche in condizione di scarsa illuminazione e uno stabilizzatore ottico di immagine (OIS) che assicura foto senza sfocature.

Molto potente anche la fotocamere per selfie: un sensore da ben 25 MP capace di catturare anche i più piccoli dettagli dei vostri autoscatti.

Il Motorola One Zoom, in offerta nella versione Electric Grey da 128 GB, promette di offrire fino a 2 giorni di durata con una sola ricarica e un utilizzo medio, ma anche la ricarica turbopower che assicura ore di utilizzo in pochi minuti.

Al prezzo di 419,90 euro, con 20 euro di sconto, potete invece portarvi a casa il Motorola One Zoom insieme agli auricolari wireless Motorola VerveOnes, in vendita anche separatamente a partire da 57 euro a seconda della colorazione.