Oculus Go, il visore per la realtà virtuale di Facebook scende di prezzo

Di Blogo venerdì 17 gennaio 2020

Taglio di prezzo per Oculus Go, il visore per la realtà virtuale targato Facebook. Ecco dove acquistarlo in sconto e quali sono le versioni disponibili.

I visori per la realtà virtuale sono sul mercato ormai da qualche anno, ma non sono riusciti davvero ad imporsi, che si tratti del PlayStation VR di Sony, legato in modo indissolubile alla console PlayStation 4, o del Samsung Gear VR legato invece agli smartphone di casa Samsung.

Tra i leader, ad oggi, c'è anche Oculus, la società fondata nel 2012 e acquisita due anni dopo da Facebook, che oltre al famoso Oculus Rift ha immesso sul mercato anche il più versatile ed economico Oculus Go, visore per la realtà virtuale che non ha bisogno di particolari collegamenti o dispositivi aggiuntivi per funzionare.

Il dispositivo, che arriva con un controller e un cavo microUSB per la ricarica, funziona grazie all'applicazione ufficiale scaricabile gratuitamente per le principali piattaforme, mobile, da iOS di Apple ad Android di Google. Da lì potete configurare il dispositivo, scaricare giochi e film da gustarvi poi a 360 gradi.

Facebook ha annunciato in queste ore un taglio definito del prezzo degli Oculus Go, che negli Stati Uniti resterà in vendita a 149 dollari. Non si hanno ancora notizie di eventuali riduzioni di prezzo anche per il mercato italiano, ma il dispositivo è disponibile già scontato su Amazon, con un risparmio di 35 euro.

La versione in offerta, quella con 32 GB di spazio per l'archiviazione, permette di salvare sul dispositivo fino a 3 film in HD, 10 giorni e 20 applicazioni. A seconda dell'utilizzo che contate di farne, vi suggeriamo di valutare anche la versione con 64 GB di spazio.