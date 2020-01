Fitbit rilascia l'aggiornamento per misurare il livello di ossigeno nel sangue

Di Blogo venerdì 17 gennaio 2020

Fitbit ha iniziato a rilasciare l'aggiornamento che permetterà ai dispositivi Fitbit già in commercio di misurare il livello di ossigeno nel sangue di chi lo indossa. Ecco i modelli compatibili.

I già vendutissimi Fitbit stanno per arricchirsi di una funzione molto interessante: il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue tramite il sensore SpO2 già installato su una serie di dispositivi di Fitbit.

La novità, infatti, arriverà via software nel corso dei prossimi giorni per gran parte dei Fitbit in commercio, a cominciare dal più costoso e potente Fitbit Iconic.

Lo stesso vale per il Fitbit Versa, il Versa Lite e il Versa 2, ma anche per il vendutissimo Fitbit Charge 3, ora in offerta su Amazon a 99,99 euro3 con quasi 50 euro di sconto.

Chi è già in possesso di uno questi dispositivi o chi sta pensando di acquistarne uno non dovrò far altro che pazientare fino al rollout globale dell'aggiornamento - Fitbit è partita dal mercato statunitense e procederà gradualmente per tutto il resto del Mondo - e controllare così i livelli di SpO2 direttamente dall'applicazione ufficiale di Fitbit.

Il livello di ossigeno nel sangue, generalmente stabile tra il 90% e il 100%, verrà mostrato in un grafico che metterà in evidenza i momenti in cui il livello sale o scende troppo rispetto allo standard.