Amazon, offerte lampo sui termostati intelligenti di Tado°

Di Blogo giovedì 16 gennaio 2020

Sconti fino al 35% su tutti i termostati intelligente e gli accessori secondi di Tado°. Ecco come approfittare delle offerte e quali sono le proposte più convenenti.

Se come me state cercando di rendere la vostra abitazione il più domotica possibile, vi farà piacere sapere che per le prossime ore potete approfittare delle offerte di Amazon sui termostati intelligenti di Tado°, pienamente compatibili con HomeKit di Apple e gli assistenti vocali di Google e Amazon.

L'offerta senza dubbio più interessante e vantaggiosa, soprattutto per chi si sta affacciando all'universo della demotica, è il kit completo che include tutto quello che vi serve: il kit base e due teste termostatiche per i vostri termosifoni. L'offerta a tempo è di 199,99 euro invece di 349,99 euro, con un risparmio di ben 150 euro.

Se, invece, avete già un kit base e necessitate soltanto delle teste termostatiche intelligenti avrete la possibilità di un acquisto singolo al prezzo di 84,99 euro, con uno sconto di 45 euro rispetto al prezzo base, o di approfittare dei pacchetti multipli: due teste termostatiche a 99,99 euro (-33%) o quattro teste termostatiche a 189,99 euro (-32%).

Per portarvi a casa soltanto un termostato aggiuntivo potete approfittare dell'offerta che ne riduce il prezzo da 129,99 euro a 99,99 euro.