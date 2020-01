Bose chiuderà 119 punti vendita a favore dell'e-commerce

Bose chiuderà 119 punti vendita sparsi nel Mondo e punterà tutto sull'e-commerce.

Bose, società leader nel settore della tecnologia audio, ha annunciato la chiusura di quasi la metà dei punti vendita disseminati su territorio statunitense e nel resto del Mondo, dall'Europa all'Australia, passando per Giappone e Canada, e volersi concentrare soltanto sulla vendita online.

I punti vendita di Bose, ad oggi 119 quelli destinati alla chiusura nel corso dei prossimi mesi, erano stati aperti in un momento in cui era considerato rivoluzionario avere dei luoghi fisici in cui gli utenti potessero toccare con mano e testare i prodotti prima di acquistarli, proprio come fatto con successo da Apple.

I tempi sono cambiati, le abitudini dei consumatori sono mutate ed lo shopping online a dominare sui negozi fisici, soprattutto negozi di questo tipo. O almeno è così in occidente e parte dell'Asia. L'azienda, infatti, sembra intenzionata a mantenere aperti i 130 negozi che si trovano invece tra la Cina, gli Emirati Arabi Uniti, la Corea del Sud, l'India e il resto del sud-est Asiatico.

Bose aveva già iniziato da tempo immemore a puntare anche sullo shopping online, non solo attraverso il sito ufficiale della società statunitense, ma anche affidandosi allo store online di Apple e, ovviamente, ad Amazon in tutto il Mondo. Questa pratica, ad oggi, sarà ancora di più incentivata: nel corso dei prossimi mesi gli store online saranno l'unico modo per portarsi a casa i prodotti di casa Bose.

