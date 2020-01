Fossil Sport, gli smartwatch con WearOS di Google in offerta

Di Blogo domenica 12 gennaio 2020

Gli smartwatch della serie Sport di Fossil per uomo e donna sono in offerta su Amazon col 55% di sconto.

I primi saldi del 2020 stanno regalando non poche soddisfazioni agli amanti della tecnologia e chi è alla ricerca di uno smartwatch ha davvero l'imbarazzo della scelta in questo periodo. Vi abbiamo già illustrato le novità di Honor e quelle presentate da Diesel, ma oggi vogliamo segnalarvi un'offerta imperdibile sugli ottimi smartwatch di Fossil.

Eleganti e versatili grazie al sistema operativo WearOS di Google, gli smartwatch della serie Sport di Fossil hanno un cinturino in silicone disponibile in diverse colorazioni e un cassa in alluminio da 43 millimetri per il modello da uomo e da 41 millimetri per la versione che Fossil ha pensato per le donne.

La presenza di WearOS assicura la totale compatibilità col sistema di pagamenti Google Pay e la gestione della vostra attività fisica con Google Fit. Lo smartwatch Fossil Sport si collega ai vostri dispositivi Android e iOS tramite Bluetooth 4.2 e vi permettere di controllare le principali notifiche sul quadrante a colori che può essere personalizzato scegliendo tra una serie di opzioni base o andando a prendere le foto preferite dai vostri profili social, da Facebook a Instagram.

La batteria è progettata per accompagnarvi per l'intera giornata: fino a 24 ore di utilizzo quotidiano e fino a 2 giorni per un utilizzo ridotto.

Il Fossil Sport è in offerta su Amazon ad un prezzo di 126,65 euro, più del 55% rispetto prezzo originale. L'offerta è valida per i i dispositivi di colore Blu e per quelli di colore Nero.