Microsoft Surface Book 2 in offerta su Amazon con 750 euro di sconto

Di Blogo sabato 11 gennaio 2020

Prezzo mai visto per il potente e versatile Microsoft Surface Book 2. Ecco come acquistarlo risparmiando fino a 750 euro su Amazon.

I cacciatori di sconti se ne saranno già accorti. Il potente Microsoft Surface Book 2 è in offerta su Amazon ad un prezzo mai visto prima: 1.599 euro e uno sconto di ben 750 euro sul prezzo di listino.

Ci troviamo ovviamente su una fascia alta di dispositivi, il top gamma di casa Microsoft sul fronte dei notebook convertibili che si adatto in pochi click alle esigenze più disparate. Laptop versatile, potente tablet e studio portatile in un unico dispositivo capace di supportare i principale software professionali di editing e disegno.

Sotto la scocca troviamo infatti un processore Intel quad-core di ottava generazione e scheda grafica NVIDIAGeForce GTX 1050 (i7). Il Microsoft Surface Book 2 è dotato di uno schermo 13,5" PixelSense, 8GB di RAM (la versione da 16GB e hard disk da 1TB è in vendita a 2.776,00 euro) e hard disk a stato solito da 256GB e con la sua potete batteria assicura fino a 17 ore con una sola carica.

La confezione include anche la tastiera rimovibile, fondamentale per utilizzare il dispositivo in modalità laptop. Non è inclusa, invece, la Surface Pen che può essere utilizzata in modalità Studio coi principali software di editing foto e video. È in vendita separatamente al prezzo di 89 euro.

L'offerta è valida fino ad esaurimento scorte ed include la spedizione veloce gratuita per tutti gli utenti Prime.