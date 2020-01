Microsoft Surface Go in offerta su Amazon

Di Blogo venerdì 10 gennaio 2020

Il tablet Microsoft Surface Go, il più piccolo e compatto della famiglia Surface, è in offerta su Amazon con quasi 100 euro di sconto. Ecco le caratteristiche.

Si parla sempre troppo poco dei tablet di casa Microsoft, spesso posizionati nella stessa fascia di prezzo degli iPad e per questo non così venduti come il cugino più famoso di Apple, ormai leader nel settore dei tablet di fascia alta.

Eppure a fronte di un aspetto estetico davvero curato e rifinito, sotto la scocca i Microsoft Surface Go nascondono un equipaggiamento di tutto rispetto e per le prossime ore sono in offerte su Amazon con quasi 100 euro di sconto rispetto al prezzo di listino.

È il caso del Microsoft Surface Go Tablet 1824, in sconto a 383,99 euro fino ad esaurimento scorte e con spedizione gratuita inclusa, è il più piccolo e leggero della famiglia Surface. Dotato di schermo PixelSense da 10" (1800 x 1200 e 217ppi) e processore Intel Pentium Gold 4415Y, il dispositivo può essere utilizzato in tre modalità diverse: laptop, tablet e studio.

La versione in offerta su Amazon è quella con 4GB di RAM e 64GB di spazio archiviazione e non include gli accessori che lo rendono un piccolo gioiello: la penna, la versatile tastiera e il mouse.

Se avete bisogno di maggiore spazio sul disco, sempre in offerta è disponibile la versione con hard disk a stato solido da 128GB. In questo caso, però, il prezzo è un po' più alto: 598,99 euro fino ad esaurimento scorte.