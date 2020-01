Sony svela il logo della nuova PlayStation 5

Di Daniele Particelli martedì 7 gennaio 2020

L'uscita di PlayStation 5 si avvicina e Sony, pur tenendo segreta la nuova console, ha svelato il nuovo logo. Ecco cosa sappiamo su PlayStation 5.

Ci siamo quasi. Sappiamo da tempo che la nuova PlayStation 5 arriverà sul mercato alla fine del 2020, ancora avvolta dall'assoluto mistero, ma in occasione del CES 2020 Sony ci ha rivelato qualcosa di più: il logo ufficiale della nuova console e qualche caratteristica di cui si vociferava ormai da mesi.

Il logo di PlayStation 5 si differenza da quello del modello precedente per uno stile più arrotondato, mentre tra le caratteristiche confermate a Las Vegas troviamo l'indispensabile hard disk SSD che assicura tempi di caricamento più rapidi e il supporto per l'audio 3D.

La nuova console supporterà gli schermi 8K e il ray tracing hardware, mentre sul fronte del processore sarà dotata di un AMD octa-core basato su architettura Zen 2. Confermata anche la presenza, richiesta a gran voce dagli utenti, di un lettore Ultra HD Blu-ray, che visti i tempi sarebbe già dovuto essere presente nella PlayStation 4 Pro, che aveva introdotto il supporto al 4K nella console di casa Sony.

PlayStation 5 sarà svelata ufficialmente nel corso dei prossimi mesi in vista del lancio previsto per le festività natalizie del 2020. Con l'arrivo della nuova console, va da sé, chi ha meno pretese può approfittare fin da subito delle numerose offerte sui modelli precedenti, a cominciare dalla già citata PlayStation 4 Pro, la versione di PlayStation 4 col supporto al 4K.

