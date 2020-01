Diesel annuncia i nuovi smartwatch della serie Fadelite

Di Daniele Particelli martedì 7 gennaio 2020

Diesel lancia la nuova linea di smartwatch Fadelite senza distinzione di genere. Ecco i modelli in arrivo, caratteristiche e prezzi.

Diesel, di proprietà di Fossil, è già entrato con grande successo nel mercato degli smartwatch e in occasione del CES 2020 di Las Vegas ha presentato la nuova linea di orologi intelligenti che andrà ad affiancarsi ai numerosi modelli già in vendita, a cominciare dagli eleganti Smart Watch DZT2017

.

La nuova serie, ribattezzata Diesel On Fadelite, non fa differenza tra uomo e donna e arriva con quattro diverse colorazioni tenui e case da 43mm, ben più ridotto rispetto ad un modello come il Full Guard 2.5 che arriva anche a 56mm.

I nuovi smartwatch Diesel Fadelite montano un processore Snapdragon Wear 3100 di Qualcomm e supportano Google Assistant, il traccino GPS e il monitoraggio del battito cardiaco. L'arrivo sul mercato dei nuovi dispositivi è previsto per il mese di marzo 2020 ad un prezzo di partenza di 275 dollari, in linea coi modelli attualmente in commercio e spesso anche in offerta su Amazon, come la versione in pelle del già citato FULL GUARD 2.5 in offerta a 244 euro col 30% di sconto.