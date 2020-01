Roku punta all'integrazione con le soundbar nel 2020

Di Daniele Particelli martedì 7 gennaio 2020

Roku TV sarà ancora più integrato con le soundbar nel 2020, così da non rimanere indietro rispetto alla concorrenza.

Amazon ha grandi progetti per il 2020 per l'integrazione con Alexa e il sistema di intrattenimento Fire TV, ma anche la concorrenza non starà con le mani in mano. Roku, produttore dell'ottima piattaforma Roku TV, ha annunciato un nuovo programma che permetterà ai produttori di terze parti di soundbar di integrare Roku TV nei propri dispositivi.

Già da tempo Roku TV è compatibile con una serie di soundbar disponibile sul mercato, ma l'integrazione annunciata in queste ore permetterà agli utenti finale di controllare i due dispositivi - la soundbar e l'apparecchio Roku TV - con un solo telecomando.

L'integrazione, specifica Roku, non avrà costi aggiuntivi per i produttori e questo sembra aver già convinto TLC e Denon a salire a bordo con soundbar che saranno lanciate sul mercato nel corso del 2020.

Roku TV è una valida alternativa alla più popolare Fire TV di Amazon. È sufficiente acquistare il dispositivo - in vendita anche in Italia a partire da 64 euro - connetterlo alla propria Smart TV e godersi tutto l'intrattenimento di cui si ha bisogno, anche in 4K nel caso di dispositivo compatibile con servizi come Netflix, YouTube, Hulu e chi più ne ha più ne metta.