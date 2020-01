La Happy Hacking Keyboard di Fujitsu si aggiorna con Bluetooth e USB-C

Di Daniele Particelli lunedì 6 gennaio 2020

L'atteso aggiornamento della Happy Hacking Keyboard di Fujitsu è arrivato. Ecco cosa cambia e dove acquistare i nuovi modelli.

La già iconica Happy Hacking Keyboard di Fujitsu, la tastiera ultracompatta che strizza l'occhio agli appassionati degli anni '90, è pronta a tornare sul mercato con tre nuovi modelli che lasciano inalterato il layout a cui deve tutto il suo successo e introducono qualcosa che i fan chiedevano da tempo: la connessione Bluetooth e la porta USB-C, il nuovo standard a cui tutti i produttori tech si stanno ormai adeguando.

Era dal 2016 che Fujitsu non aggiornava la sua Happy Hacking Keyboard e il CES 2020 di Las Vegas ha rappresentato la piattaforma perfetta per svelare il nuovo aggiornamento.

Tre i modelli in arrivo. La Happy Hacking Keyboard Pro 3 Classic, il modello base, arriverà con una porta USB-C, mentre i due modelli superiori, la Pro 3 Hybrid e la Pro 3 Hybrid Type-S, supporteranno la connessione Bluetooth e il key mapping attraverso un nuovo software su piattaforma Windows.

Neanche i nuovi modelli, però, avranno una batteria ricaricabile integrata, ma come i precedenti modelli funzioneranno grazie alle classiche batterie usa e getta.

Ciascuno dei tre modelli saranno disponibili in due diverse colorazioni, bianco e grigio, e saranno in vendita a partire da 217 dollari per il modello base.