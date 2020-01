Alexa e Fire TV, l'espansione di Amazon per il 2020

Di Blogo lunedì 6 gennaio 2020

Amazon ha grandi progetti in serbo per il 2020 per l'assistente vocale Alexa e la piattaforma di intrattenimento Fire TV.

L'enorme successo di Alexa, l'assistente vocale di Amazon, e dei pratici e versatili dispositivi Fire TV, i lettori multimediali che rendono smart anche i televisori più datati, ha spinto il colosso dell'e-commerce a puntare ancora di più per il 2020 su queste punte di diamante dell'azienda.

In occasione del CES 2020 di Las Vegas, LG ha annunciato che i nuovi televisori OLED e NanoCell dell'azienda arriveranno con Alexa incorporata e potranno essere totalmente controllati senza bisogno del telecomando: basteranno Alexa e la propria voce.

Allo stesso modo anche Samsung e Skyworth hanno in programma di annunciare proprio a Las Vegas nuovi modelli di smart tv che potranno contare sulla profonda integrazione con Alexa.

Anche Fire TV sarà sempre più integrata in una serie di dispositivi in uscita nel corso del 2020. E non stiamo parlando soltanto di smart tv, ma anche di soundbar e una serie di altri dispositivi minori da salotto e non solo. Anche le automobili potranno contare su Alexa e sul sistema di intrattenimento Fire TV.

Tra i primi ad abbracciare la tecnologia di Amazon ci saranno BMW e Fiat Chrysler Automotive, che integreranno nei nuovi veicoli prodotti i comandi vocali di Alexa e l'intrattenimento di Fire TV.

Se volete familiarizzare con l'assistente vocale di Amazon potete portarvi a casa in offerta uno dei dispositivi della famiglia ECHO, a cominciare dal piccolo e versatile Echo Dot in offerta col 42% di sconto.

Per chi, invece, non ha mai avuto a che fare con il sistema di intrattenimento Fire TV di Amazon suggeriamo l'acquisto di Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa se non si ha bisogno della compatibilità col 4K, mentre chi non può fare a meno dell'altissima dedizione può approfittare dell'offerta per l'Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa.