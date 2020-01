Philips, le migliori smart TV della serie 7 in offerta

Di Blogo sabato 4 gennaio 2020

Le offerte sulle Smart TV della Serie 7 di Philips pensati per chi è alla ricerca di un dispositivo top gamma con caratteristiche di altissimo livello.

Destreggiarsi nel vasto universo delle Smart TV non è cosa facile e le esigenze personali, dal costo alle caratteristiche di cui non si può fare a meno, fanno davvero la differenza quando si tratta di mandare in pensione il vecchio televisore.

Oggi vogliamo strizzare l'occhio a chi non si accontentata di una smart TV nella media. Ed ecco che ci viene in aiuto Philips con le sue Smart TV OLED della Serie 7. Ci troviamo in area top gamma e si vede, a cominciare dalla tecnologia OLED che assicura il massimo realismo in ogni scena:

È possibile attenuare o spegnere i singoli pixel, ottenendo neri più intensi, colori vivaci e un contrasto sorprendente. Anche i dettagli nelle zone più chiare e più scure sono riprodotti in modo perfetto. L'angolo visuale è più ampio e il movimento è perfettamente naturale.

Al pari di altre Smart TV di casa Philips, i modelli della Serie 7 possono contare su Dolby Vision e Dolby Atmos per avere audio e video come se ci si trovasse al cinema e la tecnologia Ambilight adatta le serie di LED presenti sui tre lati del televisore a ciò che si sta guardando, per un'esperienza ancora più immersiva.

La vera potenza sta nel processore Philips P5, che assicura immagini perfette da qualsiasi sorgente: "I dettagli acquistano profondità, i colori sono vivaci e l'incarnato più naturale. Il contrasto è così nitido che vedrai ogni dettaglio e il movimento è così naturale che non perderai mai alcun particolare, anche nelle scene più veloci".

La compatibilità con Alexa, l'assistente vocale di Amazon, vi permetterà di controllare il televisore senza dover utilizzare il telecomando - che è comunque incluso nella confezione - ma anche controllare l'illuminazione di casa, impostare timer e sveglie e tutto ciò che è possibile fare con Alexa.

Sono due i modelli, non per tutte le tasche, in offerta su Amazon per un periodo limitato. La versione da 55 pollici è disponibile a 1.260 euro con spedizione gratuita, mentre per il potente modello da 65" il prezzo è di 1.799 euro.