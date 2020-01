Philips, le migliori smart TV Ambilight in offerta

Se siete alla ricerca di una nuova Smart TV, ecco una selezione dei migliori dispositivi di casa Philips in offerta fino ad esaurimento scorte!

Se con l'arrivo dei saldi vi siete messi a caccia di una nuova smart TV per gustarvi i vostri film e le serie TV preferite in 4K, la vostra ricerca può anche fermarsi qui.

La serie di Smart TV LED UHD 4K con tecnologia Ambilight su 3 lati è in offerta su Amazon a prezzi mai visti prima, a cominciare dal modello più piccolo: la versione con schermo da 43", che poi piccolo non lo è affatto, fino ad arrivare al modello da 65".

Visto che i quattro modelli in offerta hanno pari caratteristiche al di là della dimensione dello schermo, faremo una panoramica generale prima di indicarvi come acquistare le varie versioni.

La peculiarità della serie 6800 è la tecnologia Ambilight, una serie di LED intelligenti situati lungo i bordi dello schermo che si sincronizzano con le immagini che la tv sta trasmettendo, sia che si tratti di film o di videogiochi.

Film e giochi sono più coinvolgenti, la musica è accompagnata da uno spettacolo di luci e il tuo schermo sembra più grande grazie ai LED intelligenti lungo i bordi che proiettano i colori dello schermo sulle pareti e nella stanza, in tempo reale. Avrai un'illuminazione ambientale perfettamente sincronizzata e un motivo in più per apprezzare il tuo TV.